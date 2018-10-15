Bakan Albayrak, 'Enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi kurtaracağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla topyekün mücadele programının meyvelerini Kasım ve Aralık ayında vermeye başlayacağını vurgulayarak, "Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı birlikte göreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla topyekün mücadele programının meyvelerini Kasım ve Aralık ayında vermeye başlayacağını vurgulayarak, "Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı birlikte göreceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Yeni Havalimanı’nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi’ne katıldı.

Zirvede konuşan Albayrak, Türkiye’nin büyük projelerini eleştirenlere yanıt vererek, “Sonsuz muhalif edenler, ‘yakalım, yıkalım’ diyenler, bıyık altından bakıp çaktırmadan ziyaret edip, ilk uçak bileti için uçmak için sıraya girecek de herhalde bunlar olacaklar. Uzunca bir dönem malum bir kesim tarafından Türikye’nin bu yolcuğu bilinci itibarsızlaştırma sürecine şahit olduk. Yok köprüler böyleymiş, tüneller böyleymiş. Kökü dışarıda olan birileri bilinçli şekilde bunu yaptı. Ama ete kemiğe bürünüp muhteşem eserler ortaya çıktıkça, dünyayı gezip bu projelerin ne kadar büyük bir kıskançlık, tebrik ve teveccüh gördüğüne şahit oldukça büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna nasıl ilerlediğimize şahit oldular” diye konuştu.

Salı günü açıklanan enflasyonla topyekün mücadele programının çok büyük destek gördüğünü vurgulayan Bakan Albayrak, “Yeni ekonomi programının en önemli ayağı olan enflasyonla mücadele için tüm bu çağrılar noktasında tamamen gönüllülük esasına dayalı başlatılan bu destekler, adeta seferberliğe dönüştü. Ülkemizin önde gelen markalarımızdan, nalburlarımıza, pazarcılarımıza kadar herkes omuz omuza verdi, bunu sahiplendi. Hafta sonunda itibaren mücadelenin logosunun dükkanlarla donatıldığını gördük. Ben bu anlamda bu logoya sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu destek büyüyerek daha da iyiye taşınacak ve enflasyonla mücadele önce Ekim ayı rakamları, sonra Kasım ve Aralık ayı rakamları ile aşağı yönlü trendi sürdürerek bu mücadelenin meyvelerini toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklediğimiz bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.