Bakan Albayrak: 'Orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Politikalarımız kapsamında orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" dedi.Bakan Albayrak, sosyal medyadan yaptığı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Politikalarımız kapsamında orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Politikalarımız kapsamında orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" dedi.