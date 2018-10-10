Bakan Dönmez: 'Sektörün enerji piyasasına güveni devam ediyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sektörün enerji piyasasına güveni devam ediyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’sinin 9’uncusu Antalya’da başladı. Daha önce farklı şehirlerde düzenlenen zirve, bu sene 9-10 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleşiyor. Kamu ve özel sektörden enerji sektörü aktörlerini buluşturan organizasyonda güncel sektör sorunları tartışılarak, yeni teknolojik gelişmeler tanıtılıyor, doğalgaz, elektrik ve nükleer başta olmak üzere diğer enerji kaynaklarıyla ilgili sunumlar yapılıyor. Antalya’da düzenlenen zirveye üst düzey kamu temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda enerji profesyoneli katıldı. Bu yıl 9. Türkiye Enerji Zirvesi, ERRA 17. Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı ile eş zamanlı düzenlendi. Yerli ve yabancı paydaşları bir araya getiren her iki etkinlik, Türkiye’nin enerjideki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirmesine vesile oldu.

İHA muhabirine Enerji Zirvesi’yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zirveye yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Antalya’da 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Enerji Zirvesi’ne her kesimden, her ülkeden ciddi bir katılım vardı. Bu bizleri de memnun etti. Bugün sadece ulusal bir etkinlik değil, aynı zamanda burada EPDK’nın üyesi olduğu ERRA 17. Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı da gerçekleştirildi. Bu şunu gösteriyor; sektörün enerji piyasasına güveni devam ediyor. Katılım gösteren tüm temsilcilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, açılış programının ardından zirvede yer alan sektörlerin stantlarını gezerek, sektör temsilcileriyle fotoğraf çektirdi. Zirvede enerji piyasalarında yaşanan dönüşümün etkileri, enerjide gelecek trendleri, dönüşüm sürecinde Türkiye enerji piyasalarının beklentileri, enerjide dijitalleşmenin etkileri, enerji yatırımları finansmanı, yenilenebilir enerji dönüşümü ve enerji jeopolitiği konuları ele alındı.