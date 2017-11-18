Bakan Fakıbaba, Hakkari esnafını ziyaret etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Hakkari’deki esnafı ziyaret ederek et fiyatları hakkında bilgi aldı.

Hakkari’de incelemelerini sürdüren Bakan Fakıbaba, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindekiler esnafları ziyaret etti. Sevgi kasabı adlı bir işyerine giren Bakan Fakıbaba, kasaptan et fiyatlarını tek tek sordu. Kasap ise kıymayı 34 TL, kuşbaşını 35 TL’den sattığını söyleyince bakan kendisine teşekkür etti. Kasabın Bakan’a neden ithal ucuz etin sadece iki markette satıldığını sorması üzerine Bakan Fakıbaba ”Türkiye’de 60 bin kasap var. 60 bin kasabı nasıl kontrol edelim biz ancak iki noktayı kontrol edebiliyoruz. Türkiye’de eti sattığımız iki noktayı sürekli kontrol altında tutuyoruz. 60 bin kasabı kontrol altında tutma imkanımız yok” dedi.

Bakan, eşi Almanca öğretmeni olan emekli bir öğretmen ile karşılaştı. Emekli öğretmen Bakan Fakıbaba’yı ucuz et ve çalışmalarından dolayı kutlayarak, "Sizi tebrik ediyorum" dedi.



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Hakkari’de yıllardın esnaflık yapan Ramazan Akbaş ise Bakan Fakıbaba’ya "Burası hayvancılık bölgesi neden dış ülkelerde hayvan getiriyoruz" dedi. Bunun üzerine Bakan Fakıbaba,” Durumu biliyorsunuz terör işte. İnşallah yaylalar serbest olur ve hayvancılık da gelişir. Buralarda hep kuzu ve koyun eti olurdu. Ama bu terörden dolayı bunlar yaşandı” şeklinde konuştu.