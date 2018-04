Bakan Kaya: “Sadece teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Ülke olarak teknolojik gelişmelere kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Çocuklarımıza teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda anlayan ve anlam katan bir boyut kazandırmak durumundayız” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Kaya’nın yanı sıra Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye’nin dijitalleşmesine katkı sağlama hedefiyle “Yarını Kodlayanlar” projesini heyecanla sürdürdüklerini belirterek “Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz” dedi. Süel ,”Yarını Kodlayanlar’ projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Projemizin ilk yılı sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşacağız. Bugüne kadar 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Projemizin üçüncü yılında hedefimiz 20 bin çocuğa daha ulaşmaktır” dedi.

Türkiye’nin geleceği olan çocukların teknolojiyle doğru biçimde buluşması adına farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Bakan Kaya, teknolojinin dünyayı küçük bir köy haline getirdiğini belirtti. Bakan Kaya, “Bilgi ve teknoloji sınırları aşan gücüyle her alanda hayatımıza yön vermeye devam ediyor. İlk bilgisayar neredeyse büyük bir salona ancak sığarken bilimde yaşadığımız hızlı gelişmeler sonucunda teknoloji artık ceplerde taşınabilir hale geldi” ifadelerini kullandı.

“Ülke olarak değişimi sadece izlemek ve takip etmekle asla ve asla yetinemeyiz”

Ülke olarak teknolojik gelişmelere kayıtsız kalmanın mümkün olmayacağını belirten Bakan Kaya, “Çocuklarımıza teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda anlayan ve anlam katan bir boyut kazandırmak durumundayız. Bu nedenle ‘Yarınını Kodlayanlar’ projesini önemsiyorum. Proje kapsamındaki eğitimlerle çocuklarımıza verilen ‘hayal et, tasarla, yap ve paylaş’ temel hedeflerini son derece anlamlı buluyorum. Çünkü bu hedefler, çocuklarımızın ‘inovatif düşünen ve teknoloji üreten’ insanlar olarak yetişmeleri bakımından önemli. Son 16 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomide, ulaşımda, sağlıkta olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinde de büyük mesafe kat ettik. Ancak bu alan o kadar dinamik ki, her an yeni ve hızlı değişimleri yaşıyoruz. Ülke olarak bu değişimi sadece izlemek ve takip etmekle asla ve asla yetinemeyiz. Bunun için sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi hedefi adına da oldukça önemli” diye konuştu.

Çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yoğunlaşmaları gerektiğini ifade eden Bakan Kaya, 2023 yılındaki istihdamın en az yüzde 10’unun bu alanlarıyla ilgili olacağını ancak bu konuda ivme kazandırılmazsa bu ihtiyacın yaklaşık yüzde 31’inin karşılanamayacağı söyledi.

“Koruyucu Aile uygulamasını hayata geçirdik ve yaygınlaştırıyoruz”

Türkiye’de koğuş türü yapılanmanın olduğu Çocuk Yurtları ve Çocuk Yuvaları dönemini kapattıklarını söyleyen Bakan Kaya, çocuk hizmetlerinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Kaya sözlerine şöyle devam etti:

“Her çocuğun aile ortamında bakımını sağlama temel hedefiyle çalışıyoruz. Bunun için, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı uyguluyoruz. Böylece, çocuklarımızı koruma altına almadan ve kendi ailesinden kopmadan yaşamasını sağlıyoruz. Koruma altına aldığımız çocuklarımız için ise, Koruyucu Aile uygulamasını hayata geçirdik ve yaygınlaştırıyoruz. Diğer yandan, yine çocuğun yüksek yararı ilkesi doğrultusunda geçtiğimiz yıl çocuk hizmetlerinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Kurum bakımı altındaki çocuklarımızın tamamını, adeta bir aile ortamı sunan Çocuk Evleri Sitesi ile Çocuk Evleri’ne taşıdık. Son dönemde uyguladığımız politika ve projelerle bakımımız altındaki çocuklarımızın okul başarılarında önemli bir gelişme kaydettik.”

“Çocukların teknoloji bağımlısı olmaması için bizleree önemli görevler düşüyor”

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması çocuklar için fırsatların yanında bazı tehditleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Bakan Kaya, “Bu dünyanın çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sunacak biçimde oluşturulması; çocuklarımızın kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması konusunu da konuşmalıyız. Bu konuda da dikkatli olmak ve hep birlikte gereğini yapmak durumundayız. Çünkü çocukların teknoloji bağımlısı olmaması, sosyal medyada suistimale uğramaması ve dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde tehlikeli durumla karşılaşmamaları için bizlere önemli görevler düşmektedir. Çocuklarımızın dahil olduğu dijital mecraların başında gelen sosyal medyanın çocukların kimlik ve şahsiyetlerinin oluşumuna; ayrıca mahremiyet duygularının gelişimine etkilerine özellikle odaklanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz “sosyal medya çalışma grubu” ile yürütüyoruz. Çalışma grubumuz aracılığıyla internet ortamında çocuklarımızın maruz kaldığı zararlı içerikleri ayrıca ihmal, istismar gibi olayları ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde takip ediyor ve müdahale edilmesini sağlıyoruz” dedi.

“Aile Eğitim Programı kapsamında 40 bin kişiye eğitim verdik”

Aile Eğitim Programı kapsamında Medya modülü ile “bilinçli medya kullanımı”, “aile ve internet” konularında eğitimler verdiklerini söyleyen Bakan Kaya, “Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişiye eğitim verdik. Geçtiğimiz hafta da, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu işbirliğiyle 200 öğrencimiz ile 200 anneye, güvenli ve bilinçli internet kullanımı eğitimleri verdik. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle, ailelerin çocuklarıyla iletişiminde bir adım daha yakın olacaklarına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Yarını Kodlayanlar Eğitim Tır’ını gezen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eğitimde yer alan öğrencilerle sohbet edip eğitmenlerden yapılan projeler hakkında bilgiler aldı.