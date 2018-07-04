Bakan Kurtulmuş: “Turizmde 2018 yılının ilk 5 ayında tüm yılların rekorunu kırdık”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, " turizm sektörü 2018 yılına çok büyük bir ivmeyle girdi. 2018 yılının ilk 5 ayında tabiri caizse tüm yılların rekorlarını kırdık. 11,5 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etti" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, " turizm sektörü 2018 yılına çok büyük bir ivmeyle girdi. 2018 yılının ilk 5 ayında tabiri caizse tüm yılların rekorlarını kırdık. 11,5 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etti" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 25 Şubat 2018 tarihinde başkanlığa seçilen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni İstanbul Beşiktaş’ta bulunan TÜRSAB Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, Türkiye turizm sektörünün 2018 yılına çok büyük ivmeyle girdiğini belirterek, “2017’de hepimizi mutlu eden sonuç ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi 32 milyon turist ve 26,5 milyar dolarlık bir turizm geliri elde ettik. 2018’e bu ivmeyle girdik önce şunu ifade edeyim; 2017’nin sonunda 1-3 Kasım tarihleri arasında yaptığımız turizm şurası sektör için tam manasıyla tam bir dönüm noktası oldu. Sektördeki ilgili bütün arkadaşlarımız kamunun bütün ilgili kurum ve kuruluşları aynı platformda bir araya geldi. O turizm şurasının esnasında ve sonrasında ortaya çıkan fevkalade mükemmel bir motivasyon ve ciddi bir takım oyunu anlayışıyla turizm sektörü 2018 yılına çok büyük bir ivmeyle girdi. 2018 yılının ilk 5 ayında tabiri caizse tüm yılların rekorlarını kırdık. 11,5 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etti. Biz yeniden 2018 yılının başında tahmin ettiğimiz rakamları yukarıya doğru revize etmek durumunda kaldık. Bütün katıldığımız uluslar arası turizm fuarlarındaki ve sonrasında gerçekleşmeye başlayan rezervasyonlar gösteriyor ki 38 milyon hedefiyle başladığımız 2018 yılı 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacaktır. Bu Türkiye için önemli işarettir” diye konuştu.

“2023 hedefi: 60 milyon turist ve 60 milyar dolar ciro”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizmde 2023 hedeflerinin 60 milyon turist ve 60 milyar dolar ciroya ulaşmak olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“2017 yılının bizim için değerli olan bir başka işareti de kişi başına düşen turizm gelirinde yukarıya doğru hareketliliktir. 2018’in de ayı şekilde olacağını görüyoruz. 2023’te aşağı yukarı kişi başına bin dolar seviyesine ulaşabileceğimizi görüyoruz. Bunun için turizm sektöründe çeşitlendirmeyi ve özellikle üst gelir gruplarını çekecek örneğin; kongre, inanç, sağlık, yaşlı bakım turizmi gibi alanlardaki etkinliğimizi artıracağız. Ümit ediyoruz ki 2023 hedeflerimizi de aynen 2018 hedefleri gibi yukarıya doğru revize edeceğiz. Biliyorsunuz bir motto gibi sektörde yerleştirmeye çalıştığımız 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefi 2023 için herhalde 10’ar artıracağız; 60 milyon turist ve 60 milyar dolar seviyesine ulaştıracağımız ümit ediyoruz.”

“Turizmdeki gelişme hem Türkiye’nin tanıtımı hem pozitif algısının oluşturulması bakımından çok önemli”

Turizmdeki olumlu gelişmelerin Türkiye üzerindeki algı operasyonlarını bertaraf edeceğini vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, turizmdeki pozitif gelişmelerin Türkiye’nin cari açığını da tek başına giderecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bakan Kurtulmuş, “Turizm sektöründeki bu canlılık sadece Türkiye üzerindeki olumsuz algı operasyonlarının bertaraf edilmesi bakımından değil, aynı zamanda Türkiye’nin en temel ekonomik problemlerinden birisi olan cari açığın giderilmesi bakımından da önemlidir. Turizmdeki gelişme hem Türkiye’nin tanıtımı hem pozitif algısının oluşturulması bakımından çok önemli ama bunu da ötesinde ekonomimizin reel tarafını güçlendirici bir özelliği var. Turizm sektörü neredeyse yüzde 100 yerli olan özelliğiyle her bir turiste yaptığımız hizmet aslında bir ihracat olarak görülmeli ve böylece turizmdeki ilerlemenin bütünüyle ihracatımızın yukarıya doğru çıktığı anlamına geliyor. Cari açığı da tek başına giderebilecek bir seviyeye neredeyse ulaşma potansiyeli taşıyor. Bu özelliğiyle de turizm sektöründeki gelişmenin ümit verici olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

“Yeni İstanbul Havalimanı Türkiye için bir iftihar projesidir”

Yeni İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber Türkiye’nin bir ulaştırma merkezi haline geleceğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye turizmini ve Türkiye’nin tanıtılmasını çok yakından etkileyecek bir başka gelişmeyi de bu sene inşallah 29 Ekim’de hep beraber yaşayacağız. Burada TÜRSAB’ın üzerine büyük sorumluluklar düşecek. O da İstanbul’daki Yeni Havalimanı’nın açılışıdır. Tamamı bittiği zaman yılda 150 milyon misafiri ağırlayacak dünyanın ene büyük havalimanlarından birisi olacak. Avrupa’nın en büyüğü olacak. Bu Türkiye için bir iftihar projesidir. Türkiye’yi tabiri caizse Avrupa’dan Afrika’ya, Asya’ya; Asya’dan Afrika’ya Avrupa’ya gidenlerin geleceği bir ulaştırma merkezi haline getirecek sadece bununla da kalmayacak. Bu 150 milyon rakamı daha fazla turist olarak gerek kısa gerek de daha uzun süreli turist olarak Türkiye’ye geri dönecektir” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a çeşitli hediyeler takdim etti.