Bakan Özlü: “Türkiye’nin gayri safi milli hasılası 851 milyar dolara çıktı”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 15 yıl önce Türkiye’nin bir büyük felaketin eşiğinde olduğuna dikkat çekerek, “Kriz vardı öyle bir dönemde Türkiye’yi devir aldık. Türkiye’yi bir iken dört yaptık. 236 milyar dolar Türkiye’nin bir gayri safi milli hasılası vardı, 851 milyar dolara çıktı. Çalışmaya devam edeceğiz, ülkemiz, geleceğimiz için güzel işler yapacağız” dedi.

Bakan Özlü, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan’ı makamında ziyaret etti. İl teşkilatıyla bir araya gelen Bakan Özlü, gittiği her yerde teşkilatları ziyaret ettiğini belirterek, “Siyasetin bel kemiği teşkilatlardır. Teşkilat olmadan siyaset olmaz. Sizler her biriniz son derece önemli ve değerlidir. Gittiğim her yerde teşkilatlara uğruyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Bir seçim süreci tekrar geldi. Biz zaten AK Parti olarak her zaman seçime hazır bir partiyiz. Bütün faaliyetlerimiz her zaman seçim varmış gibi yürütürüz. Bu Türkiye’nin her tarafından böyle inşallah bu Balıkesir’de de seçimlerde güzel sonuçlar alacağız. 15 yılda Türkiye nereden nereye geldi. 15 yıl önce Türkiye bir büyük felaketin eşiğindeydi kriz vardı öyle bir dönemde Türkiye’yi devir aldık. Türkiye’yi birken dört yaptık. 236 milyar dolar Türkiye’nin bir gayrisafi milli hasılası vardı, 851 milyar dolara çıktı. Çalışmaya devam edeceğiz, ülkemiz, geleceğimiz için güzel işler yapacağız. Tek başına AK Parti iktidarlarının Türkiye’de sağladığı istikrar ve güven sadece bizim için değil çevremizde ki ülkeler içinde bir teminat niteliği taşıyor” dedi.

“Bunlara biz asla pabuç bırakmayacağız”

2015 Haziran ayından sonraki süreçte Türkiye’de yuvalanan terör odaklarına Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere tek tek temizlendiğine dikkat çeken Bakan Özlü, “İnlerine girerek temizledik. Hendek kurup tuzaklar kazdılar hepsini temizledik ve bakın bu yıl içinde de Türkiye’nin dışında Suriye bölgesinde Afrin’de diğer bölgelerde terör odaklarını temizledik. Bu önce ülkemizin güvenliği için yapıyoruz sonrada çevremizdeki ülkelerde ki mazlum gariban insanların geleceği için yapıyoruz. AK Parti Türkiye’nin birliğinin bütünlüğünün teminatı olan bir partidir. AK Parti sadece Türkiye’nin değil dünyadaki bütün mazlum insanların geleceğinin güvenliğinin teminatı olan bir siyasi kadrodur. 24 Hazirana 60 gün var bir şey kalmadı yoğun bir çalışma yürüteceğiz Türkiye’nin her bir tarafında. Başarılı olacağımızdan emin olun dün ve bu gün haberlerde bir takım oyunlar, girişimler ve tertipler var. Bu tertiplerin planların hiç birisi gerçekleşmeyecek. Hepsi can havliyle AK Parti’nin iktidara gelmemesi için Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmaması için içlerindeki kini nefreti yurt dışı odaklarla iş birliği içerisinde adeta kusuyorlar. Bunlara biz asla pabuç bırakmayacağız. AK Parti çok güçlü bir siyasi kadrodur, bütün teşkilatları kenetlenmiştir. Bu bakımdan 24 Haziran seçimlerinin yine galibi olarak ortaya çıkacağız hiç endişeniz olmasın rahat olun. Sadece biz ne yaptığımızı bundan sonra ne yapacağımızı milletimize anlatırsak milletimizin desteği bizden yana son derece rahat olun ve kendinize güvenin. Türkiye için gerçekten çalışıp uğraşıyoruz. Balıkesir’in geleceği çok parlak hem tarımda hem de sanayide, bilimde ve teknolojide geleceği çok parlak. Balıkesir çok güzel bir şehir, şehrinizi çok sevin” şeklinde konuştu.