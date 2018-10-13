EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:58

Bakan Pakdemirli’den müjde: "Yerli karkas et fiyatları 29 TL’den alınacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli'den müjde: 'Yerli karkas et fiyatları 29 TL'den alınacak'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 502 düve üretim merkezinin açılış törenine katıldı. Burada tesisi gezen ve yetkililerden bilgiler alan Bakan Pakdemirli, 2 buzağının da kulaklarına küpelerini kendi taktı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin kendi kendine yeterliliğini sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek bu noktada da destek ve teşviklere devam edeceklerini söyledi. Bakanlık olarak 2,5 milyon liraya yakın bulundukları tesise katkı sağladıklarını anımsatan Pakdemirli, katkıların süreceğini söyledi.

Et üreticilerinin uzun süredir sıkıntılarının olduğunu da kaydeden Pakdemirli, "26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak bugünden itibaren 28 lira olarak uygulayacağımızı açıklamak istiyorum. Yerliyi de her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek yeni müjdeyi Malatya’dan duyurdu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku