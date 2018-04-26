Bakan Sarıeroğlu: “7,4’lük büyüme performansına ulaştık”

Sakarya’da düzenlenen SAGİF-2018 Sakarya Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Bu sene içerisinde OECD içerisinde 2’nci olduğumuz, G-20 ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde rekor 1’inciliği elde ettiğimiz 7,4’lük büyüme performansına ulaştık. Bu büyüme performansıyla birlikte bir sene içerisinde 1,5 milyonluk da ek istihdam oranlarına ulaşmış durumdayız” dedi.

Sakarya’da düzenlenen SAGİF-2018 Sakarya Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Bu sene içerisinde OECD içerisinde 2’nci olduğumuz, G-20 ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde rekor 1’inciliği elde ettiğimiz 7,4’lük büyüme performansına ulaştık. Bu büyüme performansıyla birlikte bir sene içerisinde 1,5 milyonluk da ek istihdam oranlarına ulaşmış durumdayız” dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Sakarya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen SAGİF-2018 Sakarya Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı açılışına katıldı. Fuar açılışına Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, milletvekilleri, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan, vali yardımcıları ve davetliler katıldı.

7,4’lük büyüme performansına ulaşarak bir sene içerisinde 1,5 milyonluk da ek istihdam oranlarını yakaladıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR’un artık Türkiye’nin kalbi konumunda bir kurum olduğunu aktardı.

OECD içerisinde 2’ncilik, G-20 ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde rekor 1’inciliği elde ettikleri 7,4’lük büyüme performansına ulaştıklarını açıklayan Sarıeroğlu, “Bu sene içerisinde OECD içerisinde 2’nci olduğumuz, G-20 ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde rekor 1’inciliği elde ettiğimiz 7,4’lük büyüme performansına ulaştık. Bu büyüme performansı ile birlikte bir sene içerisinde 1,5 milyonluk da ek istihdam oranlarına ulaşmış durumdayız. Bunların tamamı 15 yıldır yapılan, atılan adımların sonucu diye inanıyoruz. İŞKUR artık Türkiye’nin kalbi konumunda olan bir kurum. 2002 yılında tüm Türkiye’de 25 bin kişiyi işe yerleştiren, sadece Almanya’ya işçi yollayan bir kurum olarak bilinen İŞKUR, bugün Türkiye’nin her yerinde hizmet üreten, eğitimler yapan, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyan bir kurum haline gelmiş. Bir yılda 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etmiş” dedi.

Milli İstihdam Seferberliği ikinci fazı

Bakan Sarıeroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Sürekli olarak iş beğenmeme şeklinde bir ifade kullanıldı. Ben bunun iş arayan arkadaşlarımıza biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Tek başına eşleşme sorunu iş beğenmeme şeklinde nitelendiremeyiz. Biz bununla ilgili çok ciddi alan araştırmaları yapıyoruz. Meslek sahibi olmama önemli sebeplerden biri, bu eşleşme sorununda. Ücret seviyeleri ile ilgili yeni nesil farklı geliyor ve daha büyük hedefleri var. Bu anlamda iş dünyasının sunduğu imkanlarla ilgili beklentileri yüksek. Bunların tam olarak karşılanmıyor olması önemli bir sebep. Biz bunların hepsini değerlendirerek 3’üncül bir bakış açısıyla konuya yaklaşıyoruz. Bu konuların hepsini bir arada çözeceğimiz, STK’larımızla, işveren kuruluşlarımız, iş arayan ve işsiz kardeşlerimizle bir araya gelerek bazı çözüm önerilerini oluşturma yönünde adımlarımız var. Bunun ilk adımı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aralık ayında ortaya koyduğumuz Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı kapsamındaki yeni teşvik uygulamalarımız. Buradaki yenilikçi yaklaşımlarımız tamamen ortak akıl, istişare ile ortaya kondu.”

“Gençlerimiz için ciddi adımlarımız var”

Gençlere yönelik ciddi adımlarının olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Gençlerimizle, kadınlarımızla, engelli kardeşlerimizle, iş dünyası temsilcilerimizle konuşularak ilk defa sektör odaklı bir teşvik uygulamasını ortaya koyduk. İmalat sanayinin büyüme rakamlarına bakıldığı zaman çok itici gücü olduğunu ve yapılan yatırımların imalat sanayinin büyüme konusunda iştahının devam ettiğini ve desteklenmesi gerektiğini bize gösterdi. Bunu destekleyici nitelikte adımlar attık. Bu anlamda gençlerimizi geleceğe hazırlamak konusunda da çok ciddi adımlarımız var. Teşviklerimiz de ücret seviyeleriyle alakalı yaşanan beklentiyi giderme adına ilk defa bu sene uyguluyoruz, asgari ücreti üzerinden vermiyoruz teşviklerimizi. Bu dönemde başladık uygulamaya. Prime esas kazanç üzerinden asgari ücret ile 5 bin 412 TL arasında değişen bir skalada ücretlendirme üzerinden artık teşviklerimizi veriyoruz. Yaklaşık 883 TL ile 2 bin 152 TL arasında bir prim desteğini işverenimize veriyoruz. Bunlardaki amacımız, ücret seviyelerinin yukarıya yükselmesi" şeklinde konuştu.

Bakan Sarıeroğlu daha sonra fuar alanını gezdi.