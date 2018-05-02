Bakan Sarıeroğlu’ndan torba kanun açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, torba kanun hakkında yaptığı yazılı açıklamada; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin TL emekli ikramiyesi ödeneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, torba kanun hakkında yaptığı yazılı açıklamada; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin TL emekli ikramiyesi ödeneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu torba kanun hakkında yazılı açıklama yaptı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin TL emekli ikramiyesi ödeneceğini kaydeden Sarıeroğlu, “İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin TL ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak” dedi.

Kapsama, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alan; SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri ve terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri girdiğini belirten Bakan Sarıeroğlu, emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması sebebiyle 2016 yılından önce haklarında sosyal güvenlik destek prim borcu tahakkuk etmiş olan emeklilerin SGDP borçları da terkin edileceğini açıkladı.

Bağ-Kur borçlu sürelerinin doldurulması

Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacağını ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse haksahipleri tarafından canlandırılabileceğini bildirdi.

Bağ-Kurluların sağlıktan yararlanması

Bakan Sarıeroğlu, prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kurluların hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacağını da açıkladı.

Girişimci gençlerin teşviki

Açıklamada Bakan Sarıeroğlu, 18 ila 29 yaş aralığındaki gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde, Bağ-Kur primlerinin 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacağı bilgisini de verdi.

GSS boçlarının yapılandırılması

Hiçbir kapsamda sigortası olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşların Nisan 2018 ve öncesi döneme ait genel sağlık sigortası prim borçlarının faizlerinin silineceğini kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, “Anaparanın ödenmesi için 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre verilecektir. Gelir testi yaptırmaları içinde 30 Kasım 2018 tarihine kadar süre verilecektir. Ayrıca geçmiş borçla rına bakılmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Yapılandırma

Bakan Sarıeroğlu, yapılandırma ile maddeleri şöyle sıraladı:

"Kurumun 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Son müracaat tarihi: 31 Temmuz 2018

İlk taksit ve peşin ödeme süresi: 31 Ağustos 2018

Ödemeler 2 (iki) ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecektir.

İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkânı verilmiştir.

Kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacaktır.

Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecektir.

İkinci taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.

31 Mart 2018 tarihinden önceye ait idari para cezalarının ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde, idari para cezasının yüzde 50’si silinecektir.

10 TL’ye kadar eksik ödemeler, yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacaktır.

İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedeni sayılacaktır.

Borçluların, yapılandırma taksitleri ile cari dönem prim borçlarını çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırma hakları sona erecektir.

Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde yapılandırma bozulamayacak ancak gecikilen ayların taksit tutarına gecikme zammı tatbik edilecektir.

İlk taksitin süresinde ödenmeyip takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde geç ödeme zammı uygulanmak suretiyle yapılandırma hakkı devam ettirilecektir.

Bakanlar Kurulu yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisine sahiptir.

Önceki yapılandırma kanunlarına göre yapılandırmaları devam edenler, ilk taksit ödeme süresi içerisinde kalan taksitlerinin tamamını peşin olarak öderlerse Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı silinecektir.

İşverenlerin, ödeme süresi 31/12/2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olan prim ve idari para cezalarının asılları toplamı 100 TL’yi aşmayan alacak kapsamındaysa bu alacakların tahsilinden vazgeçilecektir".

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu bakanlık olarak ülke adına değer üretenlerin destekçisi olmaya devam ettiklerini belirterek, "SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerimizin, gazilerimizin, şehit ve gazi yakınlarımızın, terör mağduru kardeşlerimizin, sporcularımızın, girişimci gençlerimizin, genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşlarımızın yanındayız. Çalışma hayatına emek verenler adına gerçekleştirdiğimiz yeni düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.