EKONOMİ:
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16 Ekim 2018 Salı 12:58

Bakan Varank sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 yılı Ağustos ayında sanayi üretim endeksinin piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğini belirterek, “Döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır” dedi.

Bakan Varank sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 yılı Ağustos ayında sanayi üretim endeksinin piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğini belirterek, “Döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 yılı Ağustos ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi. 2018 yılı Ağustos ayında sanayi üretim endeksinin piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğini belirten Varank, “Endeks geçen yıla göre yüzde 1,7 artış gösterdi. Bu veriler, döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

“Ağustos ayı ile birlikte ilk sekiz ayda sanayi üretimindeki artış yüzde 6,6 oldu. En dikkat çekici gelişme ise yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yıllık yüzde 26,8’lik ve aylık yüzde 9’luk artıştır. Bu durum, Yeni Ekonomi Programındaki yüksek katma değerli üretime geçiş hedefini destekler niteliktedir. Ağustos ayında ana sanayi gruplarında en yüksek artış sermaye malı üretiminde gözlendi. Bu kalemde geçen yıla göre yüzde 5,3 vebir önceki aya göre yüzde 2’lik bir artış meydana geldi. Bu tablo, üretime dönük yatırımların devamı açısından olumlu bir göstergedir. Bakanlık olarak; yurt içi üretim göstergelerindeki aylık değişimleri sektör bazlı detaylı bir biçimde analiz ediyor, atılması gereken adımları süratle atıyor ve uyguladığımız politikaların sıkı takibini yapıyoruz. Ağustos ayında yaşadığımız finansal saldırıya karşı 17 Ağustos’ta üreticilerimiz için Destek ve Önlem Paketini açıkladık. Burada yer alan eylemlerin çoğunu başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Geri kalan kısımda ise önemli ilerlemeler kaydettik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ’100 Günlük İcraat Programı’ndaki taahhütlerini birer birer hayata geçirdiklerini kaydeden Varank, “İkinci 100 Günlük İcraat Programı’na yönelik çalışmalarımızı da zaman kaybetmeksizin başlattık. Enflasyonla Topyekun Mücadele için; sanayicilerimizin finansman maliyetlerini aşağıya çekmek, yüksek katma değerli üretimi desteklemek ve ithalatı azaltmak üzere atacağımız adımları ilan ettik. Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızın tüm imkanları; araştırmacılar, girişimciler, KOBİ’ler ve sanayiciler için seferber edilmiş durumdadır.’Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi’ vizyonumuzla, yüksek katma değerli üretim en temel önceliğimizdir. Hiç şüphe yok ki bu öncelik, ülkemiz ekonomisinin güçlü ve sürdürülebilir büyüme performansında kilit rol oynayacaktır” açıklamasında bulundu.
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