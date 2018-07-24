Bal paketleme ve analiz tesisleri BALMER’e devredildi

Ordu’da Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği’nin desteğiyle kurulan bal analizi ve paketleme tesisinin işletim hakkı “Arım, Balım, Peteğim Projesi” bünyesinde kurulan BALMER AŞ Şirketine devredildi.

Türkiye’de en çok bal üretilen illerin başında gelen Ordu’da "Arım, Balım, Peteğim Projesi" işletim modeli protokolü imzalandı. Ordu Valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında kurulan BALMER AŞ Şirketi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında tesis işletim hakkı için devir protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yönetilen bal analizi ve paketleme tesisinin işletim hakkı BALMER AŞ Şirketine devredildi.

“Karadeniz’in markasını pazarlıyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, projenin Ordu’nun değil, bölgenin projesi olduğuna dikkat çekti. Bal üretiminde Ordu’nun öne çıktığını ifade eden Vali Yavuz, “Biz burada Karadeniz markasını pazarlıyoruz. Ordu ilinde başta aile ekonomisine ve aile ihtiyaçlarına yönelik olarak üretilen bal, 1960’lı yıllardan itibaren artık bir ticari meta haline dönüştürülmüş, modern kovanlarda üretim yapılmaya başlanmış ve Türkiye ortalamasının üzerinde de verim elde ederek gezginci arıcılığında öncülüğünü yapmış bir şehirde bulunuyoruz. Böylesine önemli ve her geçen gün de şehir ekonomisinde gücünü hissettiren, payını arttıran sektörün elbette daha bilimsel, daha teknik bir ihtiyaca ve incelemeye ihtiyacı olduğu da hepimizin malumu” dedi.

2011 yılında başlayan “Arım, Balım, Peteğim Projesi”nin bugün itibariyle şirket kurma aşamasını geçmek suretiyle paketleme, pazarlama ve ihtiyaçları giderecek şekilde örgütlenmiş bulunduğunu belirten Vali Yavuz, “Bütün paydaşlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Avrupa Birliğimizin çok değerli mensuplarına buna katkı sunan hibeyi gerçekleştiren Avrupa Birliğimizi, Bilim Sanayi Bakanlığımızı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızı, Valiliğimizi, bugüne kadar emeği geçen tüm valilerimizi, bu kurumlarda görev yapmış tüm yöneticilerimizi, özellikle arıcılarımızı, üreticilerimizi, Arıcılık Enstitümüzü ve çok kıymetli uzmanlarımızı bir kez daha tebrik ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Proje Koordinasyon Birimi Başkanı Feyzullah Konak, “Bu projeyi biz 2009 yılından beri üzerinde çalışmakla beraber Valiliğimizin himayeleri, gayretleri ve bu konudaki dürtüleri olmasa bu projeyi bu aşamaya getirmek mümkün olmayacaktı. Özellikle şirketleşme döneminde ve yine projeyi nihayete erdirmede ihtiyacımız olan gerek bütçeyle ilgili, gerek teknik elemanlarla ilgili sayın valimizin bizatihi katkıları ve direktifleriyle beraber şirketi kurduk, bu aşamaya getirdik. Şimdi burada tesis işletim hakkının devri ile ilgili yapıyı protokol ile imzalamak suretiyle bundan sonraki işletmecilik bölümünde inşallah devam ettirecekler. Bu proje sayesinde hiçbir ile nasip olmayan bir imkan sağlanmış oldu. Bu zamana kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Proje 10 bin arıcı için hayırlı olacaktır”

BALMER Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, “Bölgemiz arıcılığı için, 10 bin arıcı için bu proje hayırlı olacaktır. Bundan sonra bölgede hem üreten hem tüketen insanlara en iyisini sunmak için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Proje Koordinasyon Birimi Başkanı Feyzullah Konak ile BALMER Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi tarafından protokol imzalandı. Valilik Küçük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Vali Seddar Yavuz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Proje Koordinasyon Birimi Başkanı Feyzullah Konak, OTSO Başkanı Servet Şahin, BALMER AŞ Genel Müdürü Sancar Demir, BALMER Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, Arım, Balım, Peteğim Projesi Teknik Destek Lideri Hülya Tetik, BALMER AŞ Üretim Müdürü Öykü Şelale Dilaver, Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Tabak, Rize Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Topçu, Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilav Elevli, Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanları katıldı.