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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:03

Balıkçılık şöleni sona erdi

Turkcell Platinum Tuna Masters Balıkçılık Turnuvası’nda kürsüye çıkan tüm yarışmacılara Alman teknolojisi ile üretilmiş ürünler hediye edildi.Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı, 4-7 Ekim 2018 tarihleri...

Balıkçılık şöleni sona erdi
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Turkcell Platinum Tuna Masters Balıkçılık Turnuvası’nda kürsüye çıkan tüm yarışmacılara Alman teknolojisi ile üretilmiş ürünler hediye edildi.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı, 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında spor ve iş dünyasını bir araya getirdi. 50’den fazla teknenin suya açıldığı Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı’da en büyük balık ödülü, 158 kiloluk en büyük balığı yakalayan Baracuda teknesinin oldu.

En büyük balığı yakalama mücadelesinin yaşandığı ve birçok eski şampiyonun yer aldığı turnuvada birincilik 709.2 puanla Fes Fish teknesinin oldu. Kürsünün ikinci sırasında 517.8 puanla Mayko yer alırken, üçüncü sırada ise 516.6 puanla Big Blue teknesinin oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre sportif balıkçılık tutkunlarının sevdiği marka olan Camp David | Soccx, turnuvanın gold sponsoru olarak ilk üçe giren takımlara, Alman teknolojisi ile üretilmiş ürünlerini hediye etti. Turnuvanın Jüri Özel Ödülü’nü ise Şentürk Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Şentürk, Friendship ekibine takdim etti.

Turnuva günleri boyunca denizdeki heyecan, balıkların karaya getirilmesi ile birlikte, sahada da büyük bir coşkuya dönüştü. Cumartesi ve Pazar günleri, balık tartısı ve birçok etkinliğin yer aldığı 16.00-20.00 saatleri turnuvanın coşkulu anlarından oldu. İş dünyasının tanınan isimleri Gökhan Çarmıklı, Mahmut Özgener, Murat Aslan, Burhan Çavuşoğlu birincilik için kıyasıya mücadele etti. Camp David | Soccx ayrıca dört gün süren ve halkın katılımına açık olarak önemli etkinliklerle şölen havasında geçen turnuva alanında açtığı pop-up mağazasıyla sportif balıkçılık tutkunları ile buluştu.
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