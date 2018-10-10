Balıkesir Büyükşehir’den enflasyonla mücadeleye tam destek

AK Parti hükümeti tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden tam destek geldi.

Balıkesir Büyükşehir Beledi·yesi· encümen toplantısı, bugün Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Genel Sekreter Mehmet Gürbüz ve encümen üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıdan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele” programına tam destek çıktı. Yapılan encümen toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin dövizle yaptığı tüm sözleşmelerin Türk Lirası’na çevrilmesi ve 2018 yılı sonuna kadar, bedeli encümen tarafından belirlenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen ücretlere zam yapılmaması kararı alındı.