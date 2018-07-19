EKONOMİ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:14

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 13 Temmuz ile biten haftada 41 milyar 446 milyon 160 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi arttı
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Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 13 Temmuz ile biten haftada 41 milyar 446 milyon 160 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 13 Temmuz ile biten haftada 41 milyar 446 milyon 160 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 328 milyar 643 milyon 96 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 13 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,81, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 24,10 yükseldi.
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