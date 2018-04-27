Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Nisan ile biten haftada 2 milyar 331 milyon 108 bin lira azaldı.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Nisan ile biten haftada 2 milyar 331 milyon 108 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Nisan ile biten haftada 2 milyar 331 milyon 108 bin lira azaldı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 164 milyar 823 milyon 321 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 20 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,31 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,91 arttı.