EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 14:42

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Nisan ile biten haftada 2 milyar 331 milyon 108 bin lira azaldı.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Nisan ile biten haftada 2 milyar 331 milyon 108 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 20 Nisan ile biten haftada 2 milyar 331 milyon 108 bin lira azaldı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 164 milyar 823 milyon 321 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 20 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,31 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,91 arttı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku