EKONOMİ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:46

Bankacılık sektöründen bedelli askerlik uygulamasına destek geliyor

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, “Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum” dedi.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün...

Bankacılık sektöründen bedelli askerlik uygulamasına destek geliyor
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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, “Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün bedelli askerlik uygulamalarına yaklaşımıyla ilgili açıklamada bulundu. Uygulamanın finansmanı açısından değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

“Ziraat Bankası olarak hazırlıklarımızı tamamladık”

Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir. Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimiz beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız.”
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