Bankacılık sektörünün net karı Mayıs’ta 23 milyar 839 milyon TL oldu

Türk bankacılık sektörünün net karı Mayıs ayı itibariyle 23 milyar 839 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türk bankacılık sektörünün net karı Mayıs ayı itibariyle 23 milyar 839 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2018 yılı Mayıs ayı Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.Bankalar tarafından BDDK’ye raporlanan verilere göre; 2018 yılı Mayıs döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 639 milyar 545 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre yüzde 11,7 artışla 381 milyar 703 milyon TL yükseldi. 2018 yılı Mayıs ayı döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 338 milyar 826 milyon TL, menkul değerler 420 milyar 347 milyon TL oldu. 2017 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 11,7, krediler yüzde 11,5 oranında ve menkul değerler toplamı yüzde 4,6 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,82 oldu.

Dönem net karı 23 milyar 839 milyon TL

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yılsonuna göre yüzde 10,7 artışla 1 trilyon 893 milyar 332 milyon TL oldu. 2017 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 7,8 artışla 387 milyar 285 milyon TL olurken, Mayıs ayında sektörün dönem net karı 23 milyar 839 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 15,93 seviyesinde bulunmakta.