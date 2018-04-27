Rumelili Yönetici İşadamı ve Sanayicileri Derneği’nin (RUMELİSİAD) 5’incisini düzenlediği Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi öncesi konuşan RUMELİSİAD Başkanı Erol Kılıkçıer, “Bu zirvede her iki taraf yönünden kârlılığı sağlamak asıl amacımızdır” dedi. Zirveye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı.

RUMELİSİAD 5. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zirve öncesi konuşan RUMELİSİAD Başkanı Erol Kılıkçıer, bu zirvenin maksadının her iki taraf yönünden kârlılığı sağlamak olduğunu dile getirdi. 5. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın alım heyeti oluşturulması ile icra edildiğini ifade eden Kılıkçıer, “Bu zirvedeki temel amaç, protokolün yanı sıra Balkan ülkelerinden gelen iş adamlarıdır. Bu işadamların hepsi tüccardır. Eski demir perde ülkelerinde kısmen sanayi vardı. Ancak demir perdenin yıkılması ile birlikte sanayi zaten demode olduğu için bırakıldı. Oradan gelen işadamlarıyla bizim buradaki işadamlarımızı karşı karşıya getirince görüyoruz ki hepsinin temel talebi bizden mal almaktır” dedi.

150 işadamı karşılıklı görüşme imkanı buldu

Bu sene Ekonomi Bakanlığı alım heyeti kapsamında yaklaşık 150 işadamı karşılıklı görüşme imkanı sağladığını ifade eden Kılıkçıer, “Bu da Türkiye’nin ekonomisine çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Balkanların toplam ticaret hacmi 350 milyar dolar civarındadır. Bizim 2023 hedeflerimizde Balkanlar ile yapılacak ihracat 50 milyar dolar olarak hedeflenmişti. Şu an bu rakamlara uzağız, o nedenle bizde dernek olarak elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Ekonomi zirveleri Türk ve Balkan ekonomisine faydalı olur. Zaten Balkanlarda yaşayan insanların sanayiye temel olarak sahip olmadığı için başka ülkelerden gelecek mallara ihtiyaçları var. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey bizim ürettiğimiz malları satarak, her iki taraf yönünden karlılığı sağlamak temel amacımızdır” diye konuştu.

5. Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi’ne katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, burada işadamlarına hitap etti. Balkanlar ve bölgenin gelecek vaat etmesinin yanı sıra bir takım sıkıntıların da olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Coğrafyamızın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla baş edilebilmesi için aramızda eş güdümün sağlanması ve bölgesel düzeyde siyasal ve ekonomik alanlarda belirlenen öncelikler üzerinden çözümler üretilmesi önem taşıyacaktır. Ancak bu şekilde geleceğe dönük bölgesel ön görülerimizi gerçekleştirebilir, istikrar, barış ve refah içinde yaşayan bir Balkanlar hedefine ulaşabiliriz” dedi.

Dünyada 4 ülkede üretimi yapılan materyal Bursa’da üretilecek

Batı Trakya Türkleri Dernek Başkanı olduğu zamanda RUMELİSİAD’ın kurulduğunu sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Kurulduğundan beri RUMELİSİAD mücadele göstermektedir. RUMELİSİAD ortak girişim platformu oluşturuldu. Bu platform bir holding maiyetinde ve Türkiye’nin gelecek projeksiyonunda önemli stratejik hamlelere adım atmasını sağlayacak ürün geliştirme AR-GE faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bizde onları takip etmeye devam ediyoruz. Bursa bu vesile ile önemli bir kazanım elde edecek. Belki ileriki günlerde Dünyada sadece 4 ülkede üretimi sağlanabilen bir materyal üretimini Bursa’da yeniden pazarlamaya başlayacağız. Ülke ekonomisi de bundan çok büyük güç alacak” dedi.

500 kilometrelik sınır hattı teröristlerden temizlendi

Terör örgütleri ile etkin mücadele konusu son derece önem arz ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bölgenin daha güvenli kılınması çerçevesinde terörün her türlüsüne karşı, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla mücadele edilmesi elzemdir. Teröre en maruz kalan ülkelerden biri olan Türkiye, PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı aynı anda etkin bir mücadele vermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Kuvvetleri 2 bin kilometrekarelik bir alan PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemiştir. Böylelikle 911 kilometre uzunluğa sahip Suriye sınırımızın yaklaşık 500 kilometresi artık terörden arındırılmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“FETÖ’cü teröristler Balkanlarda yuvalanmaya çalışıyor”

Balkan ülkelerinin terörist ayrımı yapmadan Türkiye ile dayanışma içinde olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Özellikle FETÖ terör örgütü mensuplarının, Balkanlarda her alanda olduğu gibi iş dünyasını da kıskaç altına almaya çalıştığı herkesin malumudur. FETÖ’cü teröristler hala yuvalanmaya devam ettiği Balkan ülkelerinde, eğitim, ticaret ve masum kavramlar arkasına gizlenerek derin bir para işletmeye devam etmektedirler” şeklinde konuştu

Plaket takdimi ve hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından program sona erdi.