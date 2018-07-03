Batı Akdeniz ihracatında 1 milyar dolara doğru

Batı Akdeniz’de ihracat rakamları 1 milyar dolar sınırına ulaştı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatının Temmuz ayının ilk yarısında 1 milyar dolar rakamını aşması beklediklerini söyledi. Batı Akdeniz bölgesinden yıl sonunda 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Bahar, "Bölgeden 1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yüzde 10,37 artışla 932 milyon 697 bin 231 dolar ihracat gerçekleşti. Bölgemizden sadece Haziran ayında gerçekleşen ihracat ise geçen yılın Haziran ayına kıyasla yüzde 10,85 gerilemeyle 140 milyon 238 bin 130 dolar oldu. Haziran ayında yaşanan yüzde 10,85 oranındaki gerilemede Ramazan Bayramı tatili etkili oldu" dedi.

Bölge ihracatının lokomotifinin geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de yaş meyve sebze ile maden sektörü olduğunu hatırlatan BAİB Başkanı Bahar, "Bölgemizden en fazla ihracatı 272,9 milyon dolarla yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Bölgemizden en fazla ihraç edilen ürün mermer ham plakaları oldu. Türkiye’nin önde gelen mermer üretim ve ihracat merkezi olan Batı Akdeniz’den 6 aylık dönemde 118 milyon 804 bin 974 dolar değerinde mermer ham plakası ihraç edildi. İkinci sırada ise 86 milyon 616 bin 815 dolar ihracat rakamı ile domates yer aldı" ifadelerini kaydetti.

Çin’e 130,2 milyon dolarlık ihracat

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar şöyle devam etti:

"Batı Akdeniz bölgesinden en fazla ihracat 130,2 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleşti. Geride kalan 6 aylık dönemde bölge ihracatının ciddi oranda ivme kazandığı ülke Rusya Federasyonu oldu. Batı Akdeniz’den Rusya’ya 6 aylık dönemde 63,5 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, ihracat artışı yüzde 235,14 oldu. Sonbaharda sera üretiminin başlayacak olmasının ihracata ivme kazandırması ve buna bağlı olarak Rusya Federasyonu’na gerçekleşen ihracatın daha da artması bekleniyor. Batı Akdeniz’den 6 aylık dönemde ihracat gerçekleştirilen ülke ve gümrük bölgesi sayısı 142 oldu. Bölgemizden, 75 ülkeye 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleşirken, bu ülkelerin 22’sine 10 milyon dolar ve üzeri, 13’üne 20 milyon dolar ve üzeri, 1’ine ise 100 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirildi."

BAİB olarak, bölge ihracatını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Bahar, "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde yaş meyve sebze ve mermer sektörlerimizin yanı sıra diğer sektörlerimize yönelik de URGE Projeleri düzenleyeceğiz. Aynı zamanda ihracatımızın lokomotifi olan sektörlerimizin ana pazarlarındaki payını artırmanın yanı sıra alternatif pazarlarda güçlenmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ülke ekonomimizin gelişiminin üretimden ve ihracattan geçtiği ortadadır. Bu nedenle üretim yapan ancak ihracat yapmayan firmalarımızı ihracat ailesine dahil etmek için geliştirdiğimiz projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu yönde alt yapı çalışmalarımız başladı" dedi.