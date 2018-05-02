Batı Akdeniz’den 4 ayda 136 ülkeye 613 milyon dolar ihracat

Batı Akdeniz ihracatında yılın ilk dört ayında yüzde 11,75 oranında artışla 613 milyon 429 bin 589 dolar ihracat gerçekleştiği bildirildi. Sadece Nisan ayında gerçekleşen ihracatın ise yüzde 4,86 oranında artışla 150 milyon 625 bin 612 dolar olduğu kaydedildi.

Batı Akdeniz ihracatında yılın ilk dört ayında yüzde 11,75 oranında artışla 613 milyon 429 bin 589 dolar ihracat gerçekleştiği bildirildi. Sadece Nisan ayında gerçekleşen ihracatın ise yüzde 4,86 oranında artışla 150 milyon 625 bin 612 dolar olduğu kaydedildi.

İlk dört ayda Antalya, Burdur ve Isparta illerinden en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Yaş meyve sebze sektörünü yüzde 8,76’lık artışla madencilik sektörü takip etti. Kimya sektörü yüzde 11,09 ile 3. sırada yer aldı. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör dışındaki diğer sektörlerin ihracatı yüzde 24,66 oranında artışla 151 milyon 562 bin 353 dolar oldu.

Batı Akdeniz’den 1 Ocak-30 Nisan 2018 tarihleri arasında 136 ülke ve gümrük bölgesine ihracat gerçekleşti. Bu ülkelerin 66 tanesine gerçekleşen ihracat 1 milyon dolar ve üzeri oldu. 18 ülkede ise 10 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleşti.

Yılın geride kalan 4 aylık döneminde bölgeden en fazla ihracat yine 76 milyon 371 bin 257 dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne oldu. Yaş meyve sebze ürünlerine yönelik kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte Rusya Federasyonu’na gerçekleşen ihracatta ciddi oranda artış yaşandı. Bölgeden 4 aylık dönemde Rusya Federasyonu’na yüzde 283,37 oranında artışla 44 milyon 13 bin 500 dolar ihracat gerçekleşti. Domatese yönelik kısıtlamanın da kalkmasıyla birlikte Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatın önümüzdeki süreçte daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yarım asrı geride bırakan birlik ve ihracatı en iyi noktalara taşımak için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirterek "Ülkemizin ekonomik gelişiminin üretmekten ve ihraç etmekten geçtiğini her fırsatta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bölgemizden gerçekleşen ihracatı ve ihracatçı sayısını artıracak çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi.