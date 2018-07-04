'Batı Karadeniz'e uluslararası marka değeri kazandırdık'

BAKAF2018’i başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, “Uluslararası katılımın yoğun olması Batı Karadeniz’in tanıtımına farklı bir ivme kazandırdı. Bu amaç doğrultusunda Batı Karadeniz’e uluslararası marka değeri kazandıran hizmeti vermekten son derece mutluyuz" dedi.

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, 27-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı (BAKAF) 2018’de yurt dışı talebinin ve memnuniyetinin yüksek olduğunu kaydetti. Karadeniz, "Türkiye’nin yeni destinasyonları ön plana çıkarma projesi öncülüğünde milli fuarcılık hizmetiyle hareket ediyoruz. Artık dünyanın trendi ulusal tanıtımlardan daha çok şehirlerin tanıtımı ile alakalıdır. Şehirler ulusların tanıtımına katkı sağlayan unsurları oluşturmaktadır. Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı çok önemli bir farkındalığa hizmet etmektedir. Bu kapsamda Batı Karadeniz’in değerini ön plana çıkaran tüm fuar katılımcılarına teşekkür ederiz. Fuarda stant ile yer alan Katar Ticaret Odası, Lübnan ve Somali Eğitim Bakanlıklarına, diğer ülke yabancı misyon şeflerine de ayrıca müteşekkiriz. Uluslararası katılımın yoğun olması Batı Karadeniz’in tanıtımına farklı bir ivme kazandırdı. Bu amaç doğrultusunda Batı Karadeniz’e uluslararası marka değeri kazandıran hizmeti vermekten son derece mutluyuz" diye konuştu.

"Ülke kalkınmasında etkin rol alan 7 ilin adıdır Batı Karadeniz"

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Karadeniz fuarın hedefini ve gerekliliği ile ilgili, "Batı Karadeniz de yer alan Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerimiz kökleri, kültür mirasları, coğrafi yapıları, üretim ilişkileri, üretim biçimi ve üretim çeşitliliği, günlük yaşam ve folklorları ile birbirine o kadar benzemektedirler ki adeta bir bütünün parçaları gibidir. 21. yüzyılın her alanda baş döndüren gelişmeleri karşısında ayakta kalabilmenin, çağı yakalayabilmenin ve muasır medeniyetin üst basamaklarına çıkabilmenin tek yolu iş ve güç birliğidir. BAKAF 2018 bu amaç ve doğrultuda düşünülmüş ve Batı Karadeniz bölümünde yer alan 7 eşsiz ilimizin tanıtımını içeren turizm ve iş birliği fuardır" ifadelerini kullandı.

“Projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmak istiyoruz”

Türkiye’nin turizm eylem planı çerçevesinde Batı Karadeniz Turizm Fuarı projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmayı istediklerini belirten Hüseyin Karadeniz, "Batı Karadeniz Turizm Fuarı Türkiye’nin turizm hedefleri doğrultusunda oluşturulan bir proje. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile yeni sistem ve dönemde turizm potasında Batı Karadeniz’i konuşturacağımıza inanıyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın eli Batı Karadeniz’i dünyaya taşıyacaktır"

Hüseyin Karadeniz, "Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinden oluşan Batı Karadeniz bölgesinin turizmde dezavantajlı durumlarının giderilmesi adına projemizle birlikte Batı Karadeniz Turizm Şurası organizasyonunu da Başkanlık yüksek himayelerini talep edeceğiz. Ancak bu şekilde Batı Karadeniz anlaşılabilir ve kendini anlatabilir. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eli bu projeye değdiğinde bölgenin dünya ile entegrasyonu hız kazanacak. Hem ülkemiz hem dünya yeni turizm destinasyonlarına tarih ve tarihi eserlerin varlığına sahip olacak” diyerek Batı Karadeniz illerinin sadece turizm alanında değil, ülke kalkınmasında da etkin rol alan önemli konum ve durumda olduğunu belirtti.

"2023 Eylem Planı Batı Karadeniz’siz olmamalı"

2023 büyük Türkiye lider ülke vizyon ve hedefi doğrultusunda turizmde bölgesel farklılığın ortadan kaldırılması, yeni destinasyonların oluşması ve ülke ekonomisine katkı sunmasına yönelik Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı doğrultusunda Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı BAKAF 2018’i projelendirdiklerini belirten Hüseyin Karadeniz şunları söyledi: "Bölge illerinin yerel imkanlar ile sağlamakta zorlandıkları tanıtım, davet ve turizm çeşitliliklerini duyurma noktasında desteklenmesi gereğinden hareketle fuarın Başkanlık himayesinde yapıldığında sağlayacağı bölgesel değer ve bahse konu illerin geleceğindeki etkisi tartışılmazdır. Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nda belirtilen amaç, kapsam ve hedefler doğrultusunda yüksek himaye ve desteğe kesinlikle ihtiyaç duyulmaktadır".