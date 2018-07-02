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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:41

Berko İlaç’tan anne, çocuk ve aile sağlığına destek

Berko İlaç, gerçekleştiği projelerle anne, çocuk ve toplum sağlığına destek veriyor. Bu kapsamda desteklediği hastanelere çocuk kliniği, çocuk oyun alanları, emzirme odası ve kütüphane kazandırdı.Otuz yılı aşkın süredir ’Sağlıklı...

Berko İlaç'tan anne, çocuk ve aile sağlığına destek
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Berko İlaç, gerçekleştiği projelerle anne, çocuk ve toplum sağlığına destek veriyor. Bu kapsamda desteklediği hastanelere çocuk kliniği, çocuk oyun alanları, emzirme odası ve kütüphane kazandırdı.

Otuz yılı aşkın süredir ’Sağlıklı Yarınlara’ sloganı ile insan sağlığı için üretmeye ve çalışmaya devam eden Berko İlaç, sadece üretimiyle değil aynı zamanda gerçekleştirdiği ve desteklediği sosyal sorumluluk projeleriyle anne, çocuk ve toplum sağlığına önem veriyor. İlaç firması, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ne yaptığı emzirme odası ile annelere, konforlu ve sağlıklı bir ortamda çocuklarını besleme imkanı sağlamayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Akkuş Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği ve Osmancık Devlet Hastanesi içinde kurduğu çocuk oyun alanlarıyla, hastanede tedavi gören çocukların morallerinin yükselmesi, doktor korkusu bulunan çocukların önyargılarından uzaklaşması ve hastaneye çocuklarıyla gelmek zorunda kalan ailelerin çocuklarının keyifli vakit geçirmesi amaçlanıyor. Desteğini sadece hastanelerdeki ihtiyaçlarla sınırlandırmayan ilaç firması, yakın zamanda Bağcılar 17 No’lu Aile Sağlık Merkezi’nde çocuklar için kurduğu mini kütüphaneyle, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı oluyor.
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