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24 Nisan 2018 Salı 11:43

Beymen ‘2017 En İyi Omnichannel Deneyimi Ödülü’nü kazandı

Beymen, omnichannel uygulamaları ile katıldığı Seamless Awards Ödülleri’nde ‘2017 Yılının En İyi Omnichannel Deneyimi Ödülü’nün sahibi oldu.Türkiye lüks perakende sektörünün önde gelen markalarından Beymen, ödeme, e-ticaret ve...

Beymen ‘2017 En İyi Omnichannel Deneyimi Ödülü'nü kazandı
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Beymen, omnichannel uygulamaları ile katıldığı Seamless Awards Ödülleri’nde ‘2017 Yılının En İyi Omnichannel Deneyimi Ödülü’nün sahibi oldu.

Türkiye lüks perakende sektörünün önde gelen markalarından Beymen, ödeme, e-ticaret ve perakende sektörlerinin en önemli ödüllerinden olan Seamless Awards Ödülleri’nde ‘2017 Yılının En İyi Omnichannel Deneyimi Ödülü’nü kazandı.

Seamless Awards Ödül töreni, her yıl bankalardan sigorta ve telecom şirketlerine, teknoloji firmalarından start up’lara pazar lideri markaları ve 10 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan ödeme, e-ticaret ve perakende alanında dünyanın önde gelen fuarlarından olan Seamless Dubai Fuarı kapsamında 15 Nisan’da gerçekleşti.
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