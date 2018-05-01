Beymen, Borsa İstanbul için gün sayıyor

Beymen’in halka arzında 3-4 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Hisse başına 12.80-15.36 TL fiyat aralığında gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1 milyar ile 1,2 milyar TL arasında olacak.

Dünya lüks perakende sektörünün önemli markalarından Beymen’in halka arzında talep 3-4 Mayıs tarihlerinde toplanacak. Hisse başına fiyatın 12.80-15.36 TL aralığında olacağı halka arz sonrasında, şirketin piyasa değerinin 2 milyar ile 2.4 milyar TL arasında olması bekleniyor. Yapılan bilgilendirmede; halka arz edilecek payların yüzde 74’ü yurtdışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 26’sı ise yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Hisselerin tamamı ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek. Halka arz oranı yüzde 43 olarak planlanırken, ek satış hakkı kullanılarak bu oran yüzde 49’a çıkarılabilecek. Yurtiçi talep toplama işlemleri toplam 25 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

"Beymen, 2010’dan bu yana beş kat büyüdü"

Şirketin Türkiye’de modern lüksün tanımını oluşturduğunu ve 2010’dan bu yana 5 kat büyüyerek küresel alanda önemli bir lüks oyuncusu haline geldiğini belirten CEO Elif Çapçı, "Beymen, 2010’dan bu yana kesintisiz ve hızlı şekilde 5 kat büyüdü ve ortalama yüzde 25’lik önemli bir büyüme performansı ortaya koydu. 2017 yılında yüzde 28 büyüyerek ciromuzu 1,3 milyar TL’ye çıkarttık. E-ticaretin yanı sıra omnichannel ve dijital müşteri deneyimlerine ciddi yatırımlar yaptık. Halen 86 mağazada, toplam 56 binden fazla metrekarede, bin 800’ün üzerinde çalışanımız ile hizmet veriyoruz" dedi.

Dünyada ve Türkiye’de lüks sektörünün büyüdüğüne dikkat çeken Elif Çapçı, "2011 yılından 2017 sonuna kadar her yıl ortalama yüzde 19 büyüyen ve toplamda 3,6 milyar TL’ye yaklaşan Türkiye lüks moda pazarı, hızla büyümeye devam ediyor. Şirket olarak, yüzde 35’lik pazar payımız ile lüks moda sektöründe açık farkla pazar lideriyiz. Lüks perakende pazarındaki büyümenin en önemli nedenlerinin başında iç pazardaki güçlü talep geliyor" şeklinde konuştu.

Turist satışları yüzde 65 arttı

Türkiye lüks pazarındaki turist satışlarının da hızla büyümeye devam ettiğini söyleyen Elif Çapçı, "Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir küresel lüks merkezine dönüşüyor. Bu nedenle seyahat perakendesinde yükseliş sürüyor. Şirket olarak toplam ciromuzun yüzde 11’ini turist satışları oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon TL ile toplam turist ciromuzda yüzde 65’lik bir büyüme gördük" ifadelerini kullandı.

"Online lüks modada yüzde 80’e yakın pazar payı"

Son yıllarda perakende sektöründe en büyük değişimin dijitalleşme alanında yaşandığını belirten Çapçı, "Online lüks modada yüzde 80’e yaklaşan bir pazar payımız var. Şirketin en hızlı büyüyen kanalı olan bu alanda son üç yılda ortalama yüzde 60’a yakın büyüdük. Mobilde de çok hızlı büyüyoruz. Beymen’lerde ve e-ticarette ciromuzun yüzde 45’i, çok güçlü olduğumuz ayakkabı ve çanta kategorisinden geliyor. Dünyaca ünlü moda markaları ile uzun yıllara dayanan iş ortaklıklarımız var. Şirket portföyünde 900’ü aşkın moda markası yer alıyor. Büyük küresel lüks moda markalarının önemli bir bölümü ise Türkiye’de sadece bizim mağazalarımızda satılıyor. Küresel lüks moda markalarının Türkiye’de tercih ettiği iş ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şirketin net perakende satışlarının yüzde 79’unu dünyaca ünlü moda markaları, yüzde 21’ini ise şirketin özel markaları (Beymen Club, Beymen Collection, Academia ve diğer özel markalar) oluşturuyor. Markalar bize güveniyor, mağazalarımıza, müşteri know-how’ımıza ve büyüme potansiyelimize inanıyor" diye konuştu.

"En güçlü özelliklerinden biri çoklu formatlı yapısı"

Şirketin en güçlü özelliklerinden birinin çoklu formatlı yapısı olduğunun altını çizen Elif Çapçı, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Beymen’i çoklu formatlı bir lüks platformu olarak tanımlıyoruz. Multi brand mağazalar, mono brand butiklerimiz, Beymen Club ve bu üç perakende formatını tamamlayan internet sitemiz var. Geçen yıl yüzde 49’luk net büyüme performansı gösteren Beymen Club, Türkiye’de toplam 44 mağazaya ulaştı".