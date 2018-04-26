EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 15:33

’Bipolar: Farklı Bir Yaşam’ sergisi İstanbul’da

Aralarında ünlü ressam Vincent Van Gogh’un da bulunduğu, bipolar bozukluğu olan kişilere dikkat çekmek amacıyla tasarlanan Bipolar: Farklı Bir Yaşam başlıklı sergi; Bursa, Hindistan ve Dubai’den sonra İstanbul’da izleyiciyle buluşacak.Manik...

'Bipolar: Farklı Bir Yaşam' sergisi İstanbul'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aralarında ünlü ressam Vincent Van Gogh’un da bulunduğu, bipolar bozukluğu olan kişilere dikkat çekmek amacıyla tasarlanan Bipolar: Farklı Bir Yaşam başlıklı sergi; Bursa, Hindistan ve Dubai’den sonra İstanbul’da izleyiciyle buluşacak.

Manik depresif bozukluk veya manik depresyon adıyla bilinen, iki uçlu duygulanım bozukluğu olan bipolar bozukluğuna dikkat çeken sergi; 28 Mayıs’a kadar Balat’taki Olmadık Projeler Atölyesi’nde izlenebilecek. Olmadık Projeler Atölyesi’nden yapılan açıklamaya göre, aralarında ünlü ressam Vincent Van Gogh’un da bulunduğu, bipolar bozukluğu olan kişilere dikkat çekmek amacıyla tasarlanan Bipolar: Farklı Bir Yaşam başlıklı sergi; Bursa, Hindistan ve Dubai’den sonra İstanbul’da izleyiciyle buluşacak.

Bipolar bozukluğu olan sanatçıların, kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerine olanak tanıyan sergi, 28 Nisan - 28 Mayıs 2018 tarihleri arasında Olmadık Projeler Atölyesi’nde ziyaret edilebilecek.

Açıklamada Bipolar Projesi’nin, Bipolar Projects Kurucusu Fatmagül Mutlu tarafından yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada görüşleri bulunan Mutlu, uluslararası Bipolar Vakfı, Royal Academy ve Van Gogh Museum tarafından ilgi gördüklerini söyleyerek, 1 Haziran’da İngiltere’deki Royal Academy Sahnesi’nde yer alacaklarını belirtti. 3 yıldır bipolar sanatçılarla çalışan ve sanat terapisi uygulayan Mutlu, “Projeye katılan sanatçıların hepsi, sanatlarını icra ederek daha iyi olduklarına inanıyor. Ben de bir sanatçı olarak şunu söyleyebilirim ki, sanatın onarıcı doğası gerektiği şekilde dikkatle ele alındığında, sonuç olağanüstü” ifadelerini kullandı.

Açılış 28 Nisan’da

Alınan bilgilere göre serginin açılışı, 28 Nisan Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak 2 etkinlikle yapılacak. Ayfer Gültekin’in ‘İki Ucu Boklu Değnek’ isimli romanı hakkında, Bipolar Yaşam Derneği iş birliğiyle gerçekleştireceği söyleşinin ardından; bipolar hastalarının hikayelerini aktaran ‘Anlat ki Bilinsin’ adlı kısa film izlenecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku