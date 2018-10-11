Bir yılda yüzde 1000’in üzerinde arttı, düşüşe geçti

Borsada bir yılda yüzde bin civarında yükseliş kaydeden Kalkınma Bankası hisseleri düşüşe geçti. Şu sıralarda endeks yüzde 20 oranında azalış gösteriyor.

Borsada bir yılda yüzde bin civarında yükseliş kaydeden Kalkınma Bankası hisseleri düşüşe geçti. Şu sıralarda endeks yüzde 20 oranında azalış gösteriyor.

Kalkınma Bankası hisseleri Borsa İstanbul’da yükselişini negatife çevirdi. Endeks bir yılda yüzde 1000 civarında yükseliş kaydetti. Banka, bu süreçte işlem gören bankalar içerisinde hissesi en değerli banka konumuna gelirken piyasa değerini 27,5 milyar liraya ulaştırdı.

Hisselerde yüzde 20’lik düşüş

Neredeyse her gün tavan seviyelerden işlem gören ve yüzde 1000’in üzerinde değer kazanan Kalkınma Bankası, hisseleri negatif yönde hareketlendi. Hisseler şu sıralarda yüzde 20 düşüşle 40 bin 480 puandan işlem görüyor.