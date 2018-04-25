Birevim, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda 2018’in ilk iki ayında Türkiye’nin farklı noktalarında 5 şube açtı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 5 farklı noktada daha şube açmayı hedefliyor.Faizsiz; kredisiz, vade farksız ve kendine özgü tescilli yöntemleriyle müşterilere hizmet veren Birevim, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda 2018 yılına hızlı başlayarak 5 lokasyonda şube açtı. 2018’in ilk çeyreğinde 5 farklı noktada daha şube açma hedefiyle çalışan Birevim, 2018 yılının sonunda 52 şubeye ulaşmayı planlıyor.
Birevim ilk iki ayda 5 şube açtı
Birevim, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda 2018’in ilk iki ayında Türkiye’nin farklı noktalarında 5 şube açtı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 5 farklı noktada daha şube açmayı hedefliyor.Faizsiz; kredisiz, vade farksız...