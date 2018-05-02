Birol Önderoğlu: 'Dünya devleriyle çalışıyoruz'

Endüstriyel ambalaj sektörünün önemli şirketlerinden Benoplast’ın CEO’su Birol Önderoğlu, dünya devi firmalara üretim yaptıklarını söyledi.

Yalova merkezli kurulan ve dünyada 45’ten fazla ülkede önemli marka ve şirketle çalışan, endüstriyel ambalaj sektörünün önemli şirketlerinden Benoplast’ın CEO’su Birol Önderoğlu, müşterilerinin arasında Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerin olduğunu bunun yanı sıra Mercedes, Bentley, Toyota, Bosch gibi dev firmalara üretim yaptıklarını açıkladı.

Müşteri portföyünde Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerin olduğunu belirten Birol Önderoğlu, "Bu ülkelerin, dünya lideri firmaları Mercedes, Bentley, Toyota, Bosch gibi dev firmalara üretim yapıyoruz. Benoplast’ın ürüne özel, çevreye duyarlı, güvenilir, içinde taşıdığı ürünü en iyi şekilde koruyan üretim stratejisiyle know-how’ını yeni pazarlara taşımayı hedeflemesi; bunun sonucunda da dünya devi isimler tarafından tercih ediliyor oluşu doğru hedeflerle doğru yolda ilerlediğimizin en önemli kanıtıdır. Gelişmekte olan ülkeler sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına çıkmak isteyen ülkemizin önünde bulunan engelleri daha hızlı aşmak adına yeni sivil anayasa çalışmalarını hızla tamamlaması ekonomi ve ülke geleceğimiz açısından yüksek önem arz etmektedir" diye konuştu.

350’ye yakın ürün

Benoplast’ın plastik enjeksiyon kalıplama yöntemi üretimini gerçekleştirdiği ana ürün gruplarının, malzeme taşıma, saklama, istifleme ve depolamaya yönelik fonksiyonlu plastik kasa, konteyner ve plastik palet olmak üzere üçe ayrıldığını belirten Önderoğlu, "Türkiye ve dünya pazarındaki hedeflerimize 350’ye yakın ürün çeşidi ile ulaşmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin her geçen gün değişen ihtiyaçlarını önceden tespit ederek ergonomik, plastik sektörüne katkı sağlayacak, ürüne özel çözümler üretmeye özen gösteriyoruz. Ar-Ge, tasarım ve teknolojiye özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Gıda, otomotiv, lojistik, elektronik, kimya, tekstil sektörleri başta olmak üzere sektör liderlerinin neredeyse tamamında ürünlerimiz kullanılıyor. Bu da hâkim ve yenilikçi kimliğimizi ön plana çıkarıyor" diye konuştu.

"15 ton plastiğin geri dönüşümü sağlandı"

Çevre bilincine de büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Birol Önderoğlu, "Çevre duyarlılığının ürünü koruma ile başladığını biliyoruz. 2008’de Yalova’da Plastiko Geri Dönüşüm Tesisi’ni kurduk. 30 bin metrekare üzerine kurulu 5 bin metrekarelik tesislerimizde geri dönüşüm işlemine tabi tutulan plastik ürünler hammadde olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. 2017’de 15 bin ton plastiğin geri dönüşümüne katkıda bulunduk" dedi.