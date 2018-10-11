Borsa, güne yüzde 0,55’lik düşüşle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,55’lik düşüşle başladı. Endeks, 516,02 puanlık azalışla 93 bin 924 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kaybetti.
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa, güne yüzde 0,55’lik düşüşle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,55’lik düşüşle başladı. Endeks, 516,02 puanlık azalışla 93 bin 924 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding...