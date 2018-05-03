Borsa, güne yüzde 0,01’lik hafif yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,01’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 9,23 puanlık artışla 104 bin 734 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,08, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kaybetti.
Borsa güne yatay başladı
Borsa, güne yüzde 0,01’lik hafif yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,01’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 9,23 puanlık artışla 104 bin 734 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,08, holding...