Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,01’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 9,23 puanlık artışla 104 bin 734 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,08, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kaybetti.

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