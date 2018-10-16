Borsa, güne yüzde 0,06’lık hafif düşüşle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,06’lık hafif düşüşle başladı. Endeks, 57,41 puanlık azalışla 98 bin 573 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde 15 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,22 arttı.
Borsa güne yatay başladı
Borsa, güne yüzde 0,06’lık hafif düşüşle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,06’lık hafif düşüşle başladı. Endeks, 57,41 puanlık azalışla 98 bin 573 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde...