Borsa, güne yüzdelik bir değişim göstermeden başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzdelik bir değişim göstermeden başladı. Endeks, 3,49 puanlık azalışla 98 bin 987 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,03 arttı.
Borsa güne yatay başladı
Borsa, güne yüzdelik bir değişim göstermeden başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzdelik bir değişim göstermeden başladı. Endeks, 3,49 puanlık azalışla 98 bin 987 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde...