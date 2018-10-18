Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzdelik bir değişim göstermeden başladı. Endeks, 3,49 puanlık azalışla 98 bin 987 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,03 arttı.

Borsa, güne yüzdelik bir değişim göstermeden başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzdelik bir değişim göstermeden başladı. Endeks, 3,49 puanlık azalışla 98 bin 987 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde...

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