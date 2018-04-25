Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,29’luk yükselişle başladı. Endeks, 317,56 puanlık artışla 110 bin 376 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,50, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kazandı.

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