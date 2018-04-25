Borsa, güne yüzde 0,29’luk yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,29’luk yükselişle başladı. Endeks, 317,56 puanlık artışla 110 bin 376 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,50, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,29’luk yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,29’luk yükselişle başladı. Endeks, 317,56 puanlık artışla 110 bin 376 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,50, holding endeksi...