Borsa, güne yüzde 0,46’lık yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,46’lık yükselişle başladı. Endeks, 491,02 puanlık artışla 107 bin 892 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,66, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,46’lık yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,46’lık yükselişle başladı. Endeks, 491,02 puanlık artışla 107 bin 892 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,66, holding endeksi...