Borsa, güne yüzde 0,20’lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,20’lik yükselişle başladı. Endeks, 213,56 puanlık artışla 107 bin 228 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,37 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,23 azaldı.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,20’lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,20’lik yükselişle başladı. Endeks, 213,56 puanlık artışla 107 bin 228 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,37 değer kazandı....