Borsa, güne yüzde 0,21’lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,21’lik yükselişle başladı. Endeks, 207,31 puanlık artışla 96 bin 795 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,17, holding endeksi de 0,11 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,21’lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,21’lik yükselişle başladı. Endeks, 207,31 puanlık artışla 96 bin 795 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,17, holding endeksi de...