Borsa, güne yüzde 0,29’luk yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,29’luk yükselişle güne başladı. Endeks, 266 puanlık artışla 93 bin 268 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi 0,33, holding endeksi 0,24 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,29’luk yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,29’luk yükselişle güne başladı. Endeks, 266 puanlık artışla 93 bin 268 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi 0,33, holding endeksi...