Borsa, güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı. Endeks, 219,28 puanlık artışla 95 bin 524 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi 0,33, holding endeksi 0,22 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı. Endeks, 219,28 puanlık artışla 95 bin 524 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi 0,33, holding endeksi...