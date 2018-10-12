Borsa, güne yüzde 1’lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 1’lik yükselişle başladı. Endeks, 947,86 puanlık artışla 95 bin 695 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,25, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 1’lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 1’lik yükselişle başladı. Endeks, 947,86 puanlık artışla 95 bin 695 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,25, holding endeksi...