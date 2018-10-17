Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,77’lik yükselişle başladı. Endeks, 756,85 puanlık artışla 99 bin 223 puandan başlarken açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı.

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