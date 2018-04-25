Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,41’lik sert düşüşle tamamladı. Endeks 2.657 puanlık azalışla 107 bin 401 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 3,67, holding endeksi de yüzde 2,44 değer kaybetti.

Borsa günü yüzde 2,41’lik sert düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,41’lik sert düşüşle tamamladı. Endeks 2.657 puanlık azalışla 107 bin 401 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Kapanışta...

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