Borsa günü yüzde 0,36’lık düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,36’lık düşüşle tamamladı. Endeks 386,25 puanlık azalışla 107 bin 15 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi de yüzde 0.27 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,36’lık düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,36’lık düşüşle tamamladı. Endeks 386,25 puanlık azalışla 107 bin 15 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira oldu. Kapanışta...