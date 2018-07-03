Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,19’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 185 puanlık azalışla 96 bin 588 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi de yüzde 0,71 değer kaybetti.

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