Borsa, günü yüzde 2,37’lik düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,37’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.291 puanlık azalışla 94 bin 440 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi de yüzde 1,59 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 2,37’lik düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,37’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.291 puanlık azalışla 94 bin 440 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda...