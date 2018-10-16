Borsa, günü yüzde 0,17’lik düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,17’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 164 puanlık azalışla 98 bin 466 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,33 arttı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,17’lik düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,17’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 164 puanlık azalışla 98 bin 466 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu. Gün sonunda...