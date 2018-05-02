Borsa günü yüzde 0,42’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,42’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 442,96 puanlık artışla 104 bin 725 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Holding endeksi de yüzde 0,70 arttı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yüzde 0,42’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,42’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 442,96 puanlık artışla 104 bin 725 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira oldu. Kapanışta...