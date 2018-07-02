Borsa, günü yüzde 0,26’lık yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,26’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 253,42 puanlık artışla 96 bin 773 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,48 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,26’lık yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,26’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 253,42 puanlık artışla 96 bin 773 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira oldu. Bankacılık...