EKONOMİ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:13

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 641 puanlık artışla 97 bin 230 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Bankacılık...

Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 641 puanlık artışla 97 bin 230 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı.
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