Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 641 puanlık artışla 97 bin 230 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı.

Borsa, günü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,66’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 641 puanlık artışla 97 bin 230 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Bankacılık...

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