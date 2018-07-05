Borsa, günü yüzde 1,92’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,92’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.866 puanlık artışla 99 bin 264 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,62, holding endeksi de yüzde 0,98 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, günü yüzde 1,92’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,92’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.866 puanlık artışla 99 bin 264 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. Bankacılık...